Wegen der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen am Mittwoch in Mainz rund 4000 Menschen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Die 250 Kilogramm schwere amerikanische Bombe war am Montag bei Baggerarbeiten im Stadtteil Gonsenheim gefunden worden, wie die Stadt mitteilte. Von der Evakuierung betroffen seien auch ein Lebensmittelgeschäft, ein Drogeriemarkt, mehrere Kitas und ein Seniorenzentrum.

Mainz (dpa/lrs) - In einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle der Bombe werden am Mittwochfrüh die Häuser evakuiert. Die Bevölkerung ist aufgefordert, ihre Wohnungen bis spätestens 10.00 Uhr verlassen zu haben. Um 13.00 Uhr soll der Sprengkörper entschärft werden. Dies ist aber nur möglich, wenn alle Menschen die Sperrzone verlassen haben. Mitarbeiter von Polizei, Ordnungsamt, Technischem Hilfswerk und Feuerwehr sollen dies vor der Entschärfung kontrollieren. Für Menschen, die nicht wissen, wo sie sich solange aufhalten können, steht eine Sporthalle bereit.

