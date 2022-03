Die Deutschland-Chefin des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim, Sabine Nikolaus, übernimmt den Vorsitz des neuen Biotechnologie-Beirats in Rheinland-Pfalz. Das am Mittwoch gegründete Gremium zählt namhafte Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft zu seinen Mitgliedern wie beispielsweise die beiden Biontech-Mitgründer Özlem Türeci und Christoph Huber, Schott-Vorstandschef Frank Heinricht, BASF-Vorstand Melanie Maas-Brunner sowie Vertreter aus Verbänden und Politik. Sie arbeiten ehrenamtlich in dem Beirat.

Mainz (dpa/lrs) - Die Landesregierung will Rheinland-Pfalz zu einem international führenden Biotechnologie-Standort ausbauen. Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung dieses Vorhabens, das zu den erklärten Hauptzielen der Ampelkoalition gehört, spielt das neue Expertengremium. Der Beirat für Biotechnologie sei ein weiterer Meilenstein in der Biotechnologiestrategie des Landes, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach der konstituierenden Sitzung. „Wir wollen ein Standort werden, der von weltweiter Beachtung ist.“ Die neue Vorsitzende sei eine „exzellente Kennerin der Biotechnologie-Szene in ganz Deutschland“.

Nikolaus bezeichnete die Biotechnik als eine der wichtigsten Zukunftstechnologien, die das Potenzial habe, entscheidend zur künftigen Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz beizutragen. „Der Beirat soll eine Quelle von Ideen sein und der Landesregierung Impulse geben“, sagte sie. „Wir möchten den Raum über Mainz hinaus im Auge behalten.“ Von der Gründungssitzung zeigte sie sich begeistert: „Die Ideen sind nur so gesprudelt.“ Das Gremium soll voraussichtlich zweimal im Jahr zusammenkommen, das nächste Treffen ist für den Herbst geplant.