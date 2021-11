Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss in den kommenden vier bis fünf Wochen auf Außenverteidiger Anderson Lucoqui verzichten, kann aber im eigenen Stadion auf eine starke Kulisse bauen. Der 24-Jährige hat sich nach Vereinsangaben vom Freitag eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen und wird damit auch am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln fehlen. Dann werden in der Mainzer Arena rund 25 000 Zuschauer erwartet.

Trainer Bo Svensson rechnet gegen den FC mit einer ähnlich intensiven und spannenden Begegnung wie vor der Länderspielpause gegen Borussia Mönchengladbach. „Köln und wir sind zwei Mannschaften, die trotz unterschiedlicher Strukturen den Weg nach vorne suchen“, sagte der Däne. „Beide wollen etwas erreichen und nicht nur verhindern, deswegen kann ich mir kein langweiliges Spiel vorstellen.“

Für sein Team werde es aber auch eine anstrengende Aufgabe. Unter ihrem neuen Trainer Steffen Baumgart spielten die Kölner anders als vorige Saison: „einen sehr positiven und temporeichen Fußball. Da kommt einiges auf uns zu.“