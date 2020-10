St. Wendel (dpa/lrs) - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag im saarländischen St. Wendel erfolgreich entschärft worden. «Es gab keinerlei Probleme», sagte ein Sprecher der Polizei. In einem Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle wurde während der Entschärfung eine Sicherheitszone eingerichtet. Rund 400 Menschen verließen dazu ihre Häuser und Wohnungen. Für sie standen Aufenthaltsräume in einem Saalbau zur Verfügung. Die Bahnstrecke zwischen St. Wendel und Ottweiler wurde für den Zugverkehr kurzzeitig gesperrt. Der 100 Kilogramm schwere Blindgänger war nach früheren Angaben der Stadt bei Bauarbeiten entdeckt worden.