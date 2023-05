Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Warum werden über 60-Jährige in Nordrhein-Westfalen und Berlin schon geimpft, aber noch nicht in Rheinland-Pfalz? Was wird aus den 32 Impfzentren, wenn nun auch die Hausärzte mitmachen? Fragen und Antworten zum Stand der Corona-Prävention in Rheinland-Pfalz.

Wie ist der Stand der Impfungen in Rheinland-Pfalz?

Bis jetzt sind hierzulande rund 200.000 Menschen zum zweiten Mal geimpft worden. „Damit haben rund fünf Prozent der Rheinland-Pfälzer