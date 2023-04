Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Regierung und Opposition im Land sind sich im Ziel einig: Die hoch verschuldeten Kommunen in Rheinland-Pfalz sollen einen Teil ihrer Kassenkredite beim Land abladen dürfen. Über die Frage, wie das in der Verfassung verankert wird, geht es kurz vor der geplanten Abstimmung aber hoch her.

Was hat die Landesregierung versprochen?

Im Dezember hat Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) überraschend angekündigt, das Land wolle die Hälfte der Kassenkredite der Kommunen