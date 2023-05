In Ludwigshafen zeigt sich, wie schwierig die Integration ausländischer Bürger sein kann. An dieser Situation haben viele ihren Anteil. Eine Schule sicher nicht. Die Kinder dort und das Personal aber müssen die Fehler anderer ausbaden. Wenn sich bei einer Schule wie der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen die schon lange bekannten Probleme mit vielen Erstklässern ohne ausreichende Deutschkenntnisse verschärfen, dann muss das Bildungsministerium gegensteuern. Förderprogramme und Unterstützung gibt es für Brennpunktschulen schon länger. Doch warum verschärft sich die Lage sogar massiv? Dafür hat die Bildungsministerin bisher keine Lösung. Stattdessen fehlen an der Schule sogar Lehrer: 0,7 Prozent der Lehrerwochenstunden können nicht gehalten werden. Die Worte von Ministerin Hubig, „kein Kind darf verloren gehen“, sind dann nichts als blanker Zynismus.