Knapp eine Stunde lang haben Ministerpräsidentin Dreyer und Bildungsministerin Hubig am Mittwoch auf einer Pressekonferenz die anstehenden Lockerungen auf dem Weg aus der Corona-Krise erläutert. Ruhig, sachlich, um Details und Verständlichkeit bemüht. Nur an einer Stelle hob Dreyer die Stimme: Als es um das Thema Großveranstaltungen ging. Zwar konnten sich die Ministerpräsidenten in ihrer Schaltkonferenz mit der Bundeskanzlerin auch am Mittwoch nicht darauf verständigen, ab wie vielen Besuchern ein Ereignis denn nun zu den Großveranstaltungen gehört, die bis zum 31. August verboten sind. Um dennoch keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wurde Dreyer an dieser Stelle ihrer Erläuterungen etwas lauter und bestimmter: „Dorf- Stadt-, Straßen-, Wein- und Schützenfeste sowie Kirmesveranstaltungen sind bis dahin untersagt.“

Wer noch gehofft hatte, hat jetzt Klarheit. Über 300 Feste sind es wohl, die in der Pfalz wegen Corona ausfallen. Doch zum Feiern ist wohl eh niemandem zu Mute.

Mehr zum Thema