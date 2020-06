Limburg (dpa) - Als eine Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hat das Bistum Limburg 2019 das Projekt «Betroffene hören - Missbrauch verhindern» gestartet. Dabei wurde der Umgang der Diözese mit sexuellem Missbrauch analysiert und Vorschläge zur Prävention erarbeitet. Das Bistum will die Ergebnisse nun am heutigen Mittwoch detailliert vorstellen. Bereits am vergangenen Samstag hatten Projektteilnehmer diese in Frankfurt unter anderem Bischof Georg Bätzing übergeben.

Eine Fachstelle für sexualisierte Gewalt und eine Ombudsstelle für Betroffene zählen demnach zu den Vorschlägen, wie künftig im Bistum sexuelle Übergriffe und Missbrauch verhindert werden sollen. Mehr als 60 Maßnahmen schlagen die beteiligten Wissenschaftler, Kirchenvertreter und Betroffenen vor, die fast ein Jahr lang den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Limburger Diözese, die in Hessen und Rheinland-Pfalz liegt, untersucht hatten.

Die Reformbewegung «Wir sind Kirche» bezeichnete die Ergebnisse des Projektes als Meilenstein in der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche. Diese müssten eine Signalwirkung für alle anderen Bistümer haben, hatte ein Sprecher in München mitgeteilt.