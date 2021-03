Saarbrücken (dpa/lrs) - An den Schulen im Saarland sind seit der Einführung von Schnelltests am 22. Februar rund 70 Coronafälle entdeckt worden. Bis zum 17. März wurden insgesamt etwa 79.000 Schüler und Lehrer getestet, wie die Kassenärztliche Vereinigung und das Bildungsministerium des Saarlands am Freitag mitteilten. Unter den Getesteten waren rund 58.000 Schülerinnen und Schüler. Bei 6 Lehrern und 66 Schülern wurde Sars-CoV-2 festgestellt.

Die Schnelltests werden mit Hilfe der Kassenärztlichen Vereinigung und der Apothekerkammer des Saarlandes angeboten. Beschäftigte und Schüler können sich bis zu zweimal wöchentlich per Antigen-Schnelltest auf Corona testen lassen.

