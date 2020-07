In den Einrichtungen gibt es viel Platz, was eine Entzerrung der Unterbringung ermöglicht. Integrationsministerin Anne Spiegel zieht ein erstes Fazit ihrer Amtszeit: «Es war richtig, nicht den humanitären Kompass zu verlieren.»

In den Einrichtungen des Landes zur Erstaufnahme von Flüchtlingen ist es nach Angaben des Integrationsministeriums bislang zu keiner Corona-Infektion gekommen. «Wir haben von Anfang an Vorsorge getroffen», sagte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) im Sommerinterview der Deutschen Presse-Agentur. Es habe sich bewährt, dass neu ankommende Menschen sofort medizinisch begutachtet und bei der Anreise aus einem Risikogebiet in Quarantäne genommen würden. «Mitarbeitende wie Bewohner sind dabei sehr aufgeschlossen und kooperativ gewesen.»

Die Handlungsempfehlungen zum Schutz vor einer Corona-Infektion, darunter auch Piktogramme zum Verhalten in den Unterkünften, gab das Ministerium den Kommunen weiter, die für die spätere Unterbringung von Asylbewerbern zuständig sind. In kommunalen Unterkünften in Mainz und Ludwigshafen infizierten sich in den vergangenen Wochen mehrere Bewohner.

Bei der räumlichen Entzerrung von Bewohnern in der Erstaufnahme ist es hilfreich, dass die Einrichtungen nur etwa zur Hälfte belegt sind. Anfang Juli gab es nach Angaben des Ministeriums 1609 freie Plätze, 1671 waren belegt. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres nahm Rheinland-Pfalz 1926 Geflüchtete auf. Nach Beginn der Corona-Krise ging die Zahl der neu eingetroffenen Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz drastisch zurück. Im April kamen bei weitgehend geschlossenen Grenzen nur noch 73 Geflüchtete an, im Mai und Juni waren es insgesamt 257 Menschen. Im vergangenen Jahr trafen noch insgesamt 6587 Schutzsuchende ein.