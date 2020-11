Koblenz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind in diesem Herbst bislang wenige Menschen an Grippe erkrankt. Von Anfang Oktober bis fast Ende November seien fünf Fälle nachgewiesen worden, sagte der Sprecher des Landesuntersuchungsamtes (LUA), Achim Ginkel, in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte es im gleichen Zeitraum 30 Fälle gegeben. Die Zahlen seien im Herbst traditionell niedrig, sagte Ginkel. «Das ist nicht ungewöhnlich. Das Gros der Fälle tritt nach dem Jahreswechsel auf.»

Koblenz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind in diesem Herbst bislang wenige Menschen an Grippe erkrankt. Von Anfang Oktober bis fast Ende November seien fünf Fälle nachgewiesen worden, sagte der Sprecher des Landesuntersuchungsamtes (LUA), Achim Ginkel, in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte es im gleichen Zeitraum 30 Fälle gegeben. Die Zahlen seien im Herbst traditionell niedrig, sagte Ginkel. „Das ist nicht ungewöhnlich. Das Gros der Fälle tritt nach dem Jahreswechsel auf.“

So stehen beim LUA für die vergangene Grippesaison mit Schwerpunkt Anfang des Jahres bis Ende April rund 8200 Grippe-Erkrankungen in der Statistik. In diesem Jahr könne es sein, dass die Bereitschaft, sich gegen Grippe impfen zu lassen, größer sei als sonst, sagte der Sprecher. Ob die im Zuge der Corona-Pandemie verhängten Kontaktbeschränkungen Auswirkungen auf mögliche Ansteckungen mit dem Grippevirus hätten? „Darüber kann man nur mutmaßen.“

Jetzt sei die Zeit, in der man sich noch impfen lassen sollte, sagte Ginkel. In 2019 waren insgesamt 6977 Grippe-Erkrankungen nachgewiesen worden. Im Jahr 2018 waren es knapp 13 900.