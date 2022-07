Rheinland-Pfalz und das Saarland haben nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) den bislang heißesten Tag des Jahres erlebt. An vielen Messstationen in Rheinland-Pfalz sei am Dienstag der Wert von 38 Grad Celsius überschritten worden, sagte ein Meteorologe des DWD am Abend. Der Temperaturrekord für das Bundesland von 40,6 Grad, gemessen am 25. Juli 2019 in Trier wurde aber nirgends erreicht. Auch im Saarland wurde kein neuer Spitzenwert gemessen. Damit bleiben die 40,2 Grad, gemessen am 25. Juli 2019 in Neunkirchen-Wellesweiler als Rekord bestehen.

Offenbach (dpa/lrs) - DWD-Vorhersage

