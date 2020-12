Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl neuer Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat am Donnerstag einen bisherigen Höchststand erreicht: Die Gesundheitsämter registrierten binnen 24 Stunden 1317 Infektionen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Insgesamt stieg die Zahl seit Beginn der Pandemie auf 53 442. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, erhöhte sich um 46 auf 805. Aktuell sind 17 262 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Donnerstag landesweit bei 143,3 und damit über dem Wert der Vorwoche (122,6). Die höchste Inzidenz gibt es in Speyer mit 417,3. Danach folgen Ludwigshafen (394,2), der Rhein-Pfalz-Kreis (275,5) und der Kreis Neuwied (205,7). Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Birkenfeld mit 67,9.