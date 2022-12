Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat in seinem Jahresschlussgottesdienst an den emeritierten Papst Benedikt erinnert. So kurz nach dessen Tod sei es verfrüht, sein Lebenswerk zu bewerten, sagte der Geistliche nach dem vorab verbreiteten Manuskript am Samstag im Mainzer Dom. «Im Letzten ist das die Sache Gottes selbst.» Er schließe ihn aber ins Gebet ein und sei dankbar für sein Wirken in der Kirche. Benedikt sei «wohl mit großem Vertrauen vor das Angesicht seines Schöpfers getreten».

Mainz (dpa/lrs) - In seiner Predigt ging der Mainzer Bischof auf die für März erwartete Studie zu sexuellen Übergriffen im Bistum Mainz ein. Er kenne die Ergebnisse des unabhängig arbeitenden Rechtsanwalts Ulrich Weber nicht, sagte er dem Manuskript zufolge. „Aber ich ahne: Auch hier bei uns war der Schutz des Systems Kirche im Blick und nicht ausreichend die Situation der Betroffenen.“ Der Geistliche fügte hinzu: „Angenehm wird das nicht werden.“

Er rechne damit, dass viele Menschen von den Ergebnissen der Studie erneut erschüttert würden, sagte Kohlgraf im Jahresschlussgottesdienst im Mainzer Dom. „Denn natürlich werden Verantwortliche benannt, die in hohem Ansehen stehen.“ Auch für die Betroffenen werde dies möglicherweise Wunden neu aufreißen.

Der Regensburger Rechtsanwalt Weber wurde damit beauftragt, die Fälle von sexueller Gewalt und den Umgang der Verantwortlichen damit in den vergangenen Jahrzehnten zu untersuchen.

„Wir suchen heute nach Wegen der Glaubwürdigkeit“, sagte Kohlgraf. Nicht nur Bischöfe und Priester hätten versagt. „Viele haben das System von Verschweigen und Vertuschen mitgetragen.“

Kirchliches Leben erschöpfe sich aber nicht in Problemen und Konflikten, sagte Kohlgraf. Die Antwort auf die Frage nach Gott sei immer eine persönliche, aber keine private, da sie gesellschaftliche Folgen habe. Und Kirche sei für ihn weiter ein Hoffnungsort. „Ich sehe die Kirche nicht am Ende, wohl aber auf dem Weg zu einer neuen Gestalt, auch im Bistum Mainz.“

