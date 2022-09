Fulda (dpa) - Der Aachener Bischof Helmut Dieser tritt die Nachfolge des Trierer Bischofs Stephan Ackermann als Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz an. Stellvertreter Diesers in seinem neuen Amt ist der Freiburger Erzbischof Stephan Burger, wie anlässlich der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz am Mittwoch in Fulda bekannt wurde.