Trier (dpa/lrs) - Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat in seiner Weihnachtspredigt die Gläubigen dazu aufgerufen, ihr Leben bewusst und konsequent von Gott her zu denken. „Gott ist in diese Welt gekommen auf eine ganz neue Weise und konkret wie nie zuvor“, sagte er nach einem vorab verbreiteten Text. „Gott bricht mit seiner Gegenwart ein in unsere Zeit, und er nimmt diese Gegenwart nie wieder zurück. Gott ist gekommen, um zu bleiben.“

Gottes Gegenwart stehe den Menschen jederzeit offen, betonte Ackermann: „Sie veraltet nicht. Sie ist immer heute.“ Dies sei eine wichtige und frohe Botschaft gerade auch für die aktuelle Situation, in der es vielen Menschen schwer falle, an die Gegenwart Gottes im Hier und Heute zu glauben.

Ackermann erinnerte in seiner Predigt auch an eine Aktion von Christinnen an der Ahr, die im Advent eine „Herbergssuche anders“ gestartet hatten: Menschen konnten ihre Krippen spenden für die, die in der Flutkatastrophe im Juli ihre Familienkrippe verloren hatten. Es sei dabei nicht nur darum gegangen, irgendwelche „Ersatzkrippen“ zu beschaffen, sondern Krippen weiterzuschenken, die selbst schon eine Geschichte hatten. Wer eine Krippe anschaue, schaue nicht nur auf ein Damals, sagte der Bischof. „Der schaut ebenso auf unser Heute und das Morgen.“