Corona hat Deutschland verändert. Vor allem habe die Pandemie der Gesellschaft ihre Verletzlichkeit vor Augen geführt, sagt der Trierer Bischof. Für das nächste Jahr ist er vorsichtig optimistisch.

Trier (dpa/lrs) - Der schlimmste Teil der Corona-Pandemie könnte nach Überzeugung des Trierer Bischofs Stephan Ackermann im kommenden Jahr überwunden werden. „Ich hoffe, dass es ein Jahr des Aufatmens wird: Wenn die Fesseln sich lockern, die Corona uns anlegt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei seine Hoffnung für 2021. „Aber natürlich werden wir mit den Folgen zu tun haben.“ Dazu gehörten die Trauer um Corona-Tote, aber auch wirtschaftliche Existenznöte. Zudem würden die finanziellen Spielräume von Regierungen auf Bundes- und auf Länderebene eingeengt: „Das wird uns sicher auf Jahre beschäftigen.“ Corona habe deutlich gezeigt, dass wir „auch als Gesellschaft verletzlich sind“, sagte der Bischof. Dies gelte auch in einem politisch, wirtschaftlich und sozial so starken und abgesicherten Land wie Deutschland. „Dass diese Pandemie uns wirklich so stark in eine anhaltende Krisensituation hineinführt, das gibt einem schon zu denken.“ So etwas habe sich bis vor kurzem niemand vorstellen können.

Positiv angetan sei er davon, „wie viel Rücksichtnahme und Solidarität es in der Krise gibt“, sagte Ackermann. Der weitaus größte Teil der Menschen nehme „die massiven Maßnahmen“ im Kampf gegen Covid-19 „mit hoher Disziplin und gegenseitigem Respekt“ an. Beeindruckend sei auch die Kreativität, mit der Situation umzugehen. Corona zeige sowohl positive als auch negative Kräfte stärker. Zu der „dunklen Seite“ gehöre, dass die Pandemie Ängste verstärke. Zugleich wachse das Sicherheitsbedürfnis. „Man kann noch nicht so genau sagen: Bringt uns das insgesamt nach vorne oder bleiben Dinge als Wunden zurück, die eher eine Belastung für die Einzelnen und für die gesamte Gesellschaft sind.“ Ackermann warnte vor Tendenzen zur Abschottung und zu nationalen Alleingängen: „Wenn sich das verstärkt, das wäre verheerend. Das wäre an vielen Stellen unsolidarisch und inhuman, aber es wäre auch unklug.“

Die Kirche sei „in der Pandemie auch mit ihrer Botschaft gefordert“, sagte Ackermann. Es gebe einen Zusammenhang zwischen der „einzigartigen Würde“ des Menschen und dem Menschen als Teil der Schöpfung insgesamt. Der Mensch könne sich „nicht von dieser Schöpfung isolieren oder sie als Material gebrauchen“. Das sei auch eine Lehre der Pandemie: „Respektvoll mit der Schöpfung umzugehen, die möglicherweise gegen uns ausschlägt, wenn wir es nicht tun.“ Das gelte für Klimawandel und Umweltverschmutzung, aber auch für das Virus. „Corona beschleunigt nicht nur innerkirchliche Debatten, sondern auch Prozesse“, sagte Ackermann. „Menschen kommen vor die Frage: Wie wichtig sind mir der Glaube und die Kirche? Wie viel davon ist Konvention?“ Es könne sein, dass Menschen entdeckten: Es geht auch ohne Gottesdienst - oder eben auch, wie sehr der Gottesdienst und die vertrauten Formen, den Glauben zu leben, fehlen. „Die existenziellen Fragen werden verstärkt.“

Jeder sei herausgefordert, sich zu fragen: „Was ist mir wichtig? Was vermisse ich?“ Persönliche Glaubensformen würden neu entdeckt, beispielsweise das gemeinschaftliche Gebet in der Familie oder in kleinen Gruppen. Andere suchten neue Formate wie Telefon- oder Onlinegottesdienste. Der Bischof sagte: „Es wird anders werden. Und das wird auf jeden Fall beschleunigt.“