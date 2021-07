Saarbrücken (dpa/lrs) - Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken darf beim ersten Heimspiel in dieser Saison gegen den VfL Osnabrück am 31. Juli 6400 Zuschauer ins Stadion lassen. Es werden Sitz- und Stehplatzbereich geöffnet sein, wie der Club am Donnerstagabend mitteilte. Es werden allerdings nur Menschen ins Ludwigsparkstadion gelassen, die entweder einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können, vollständig geimpft sind oder die innerhalb der vergangenen sechs Monate eine Corona-Erkrankung auskuriert haben.

