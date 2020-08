Offenbach (dpa/lhe) - Sonnenschein und Hitze erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bringt der Samstag viel Sonne und dazu Höchsttemperaturen von 34 bis 38 Grad. Bereits am Freitag war ein wolkenloser Himmel bei bis zu 36 Grad erwartet worden. Am Sonntag bleibt es laut DWD mit maximal 38 Grad so heiß wie am Samstag, ab Sonntagnachmittag kommen dazu ein paar Quellwolken auf. Im Bergland besteht ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko.

Der Start in die neue Woche bleibt ebenfalls hochsommerlich: Der Montag startet laut DWD mit 34 bis 38 Grad. Das heiße Wetter werde die gesamte erste Wochenhälfte halten, teilte eine Meteorologin des DWD mit. Hitzerekorde werden dennoch vorerst nicht erwartet.