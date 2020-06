Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Zum Wochenstart erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland schönes Sommerwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, ist der Himmel am Montag zunächst noch bewölkt, im Laufe des Tages klart es aber zunehmend auf und wird heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 28 Grad.

Auch am Dienstag bleibt es laut Vorhersage sonnig und trocken. Die Temperaturen klettern auf bis zu 30 Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibt der Himmel klar, die Temperaturen sinken auf 17 bis 13 Grad. Auch am Mittwoch setzt sich das freundliche Wetter fort. Laut DWD bleibt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland trocken, die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 32 Grad.