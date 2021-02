Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Zum Start des Wochenendes können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf zweistellige Temperaturen einstellen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mit. Der Donnerstag startet zunächst mit vielen Wolken und etwas Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad in der Eifel und 13 Grad in den Flusstälern.

Der Freitag beginnt laut Vorhersage zunächst stark bewölkt, gegen Nachmittag heitert es aber auf. Bei Temperaturen zwischen 8 Grad in der Eifel und 13 Grad am Oberrhein bleibt es weitgehend trocken, nur im Südosten kann es anfangs etwas regnen. Am Samstag zieht dann die Sonne über die Region. Laut DWD wird es mit Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad „ungewöhnlich mild“. Auch am Sonntag setzt sich das Frühlingswetter mit Temperaturen bis zu 18 Grad fort.

