Mainz (dpa/lrs) - Die neue Ampel-Koalition will Rheinland-Pfalz zu einem führenden Biotechnologiestandort in Deutschland ausbauen, klimaneutral machen und die Zukunft der Innenstädte gestalten. Regierungsschwerpunkte der SPD in der neuen Koalition seien Bildung und Schule, der Wandel der Arbeitswelt, das Gesundheitssystem, der Umbau zur digitalen Zukunft, die Innere Sicherheit sowie die Gestaltung der Innenstädte und Kommunen, kündigte Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Mainz an. Außerdem solle in der Staatskanzlei ein Zukunftsrat für nachhaltige Entwicklung angesiedelt werden.

Die SPD wolle in der Koalition Zukunftsschulen in einer digitalen Welt entwickeln, um Kinder auf Berufe vorzubereiten, die es noch gar nicht gebe. Weiterbildung und Ausbildung sollten gestärkt und eine Transformations-Akademie gegründet werden. Ein Landesbetrieb für Digitales solle alle Projekte unterstützten und ein Dorfbüro dabei helfen, das Leben und Arbeiten auf dem Land attraktiver zu machen.

Die zweite Ampel-Koalition wolle als „Koalition des Aufbruchs und der Zukunftschancen“ das anstehende „Veränderungsjahrzehnt“ nachhaltig gestalten - mit den Schwerpunkten Klimakrise, Transformation der Arbeitswelt und Digitales.

