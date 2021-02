Die Corona-Infektionszahlen gehen wieder runter. Mit Sorge wird aber die Ausbreitung der besonders ansteckenden Mutanten des Virus beobachtet. Bioscientia im rheinhessischen Ingelheim ist eines der größten Labore in Deutschland, das bei der Beantwortung dieser Frage hilft. Auch die Anzahl der in Rheinland-Pfalz gefundenen Mutanten steigt.

Die Analyse des Coronavirus-Erbguts ist hochkomplex und dauert mehrere Tage. Vom positiven Sars-CoV-2-Laborbefund nach einem PCR-Test bis zu den Daten, die an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt werden, vergeht etwa eine Woche. Bis zu 1500 Proben kann das private Labor Bioscientia eigenen Angaben zufolge pro Woche auf Mutanten analysieren – die tägliche Kapazität ließe sich sogar verdoppeln. Ein 1,6 Millionen Euro teurer Sequenzier-Automat hilft dabei. Er bestimmt die Reihenfolge der Basen in der Virus-RNA und ermöglicht so Vergleiche.

30 000 Bausteine sind einfach zu viele

Eine MTA könne pro Tag mit Hilfe von speziellen Geräten 96 Proben für die Sequenzierung vorbereiten, sagt Bioscientia-Sprecher Hendrik Borucki. Denn die Virus-RNA mit ihren rund 30.000 Bausteinen sei zu lang für die direkte Verarbeitung und müsse daher in 250er Fragmente zerteilt, markiert und biochemisch an eine Platte gebunden werden.

Der Sequenzer-Automat brauche schließlich etwa 26 Stunden für die Sequenzierung der Basen-Fragmente auf den Platten.

Am Ende liege die Information über die genaue Abfolge der Basenpaare in jeder einzelnen Patientenprobe vor. Bio-Informatiker gleichen sie mit der Referenz-Sequenz des Virus aus Datenbanken ab – und finden so unter anderem die derzeit gefürchteten Mutanten aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien. Die Fehlerquote tendiere dabei gegen null, sagt Bioscientia-Geschäftsführer Oliver Harzer. Die Ergebnisse werden an das RKI gesendet, das daraus – zusammen mit den Daten anderer Labore in Deutschland – eine Karte über die Verbreitung der Mutanten in der Bundesrepublik erstellt.

Seltene Krankheiten analysiert

Vor Corona untersuchte Bioscientia vor allem Blutproben. Leberwerte, Antikörper, Hormone: Und das für den gesamten Rhein-Main-Neckar-Raum. Dazu kommt Gendiagnostik: Auch Tumore, Leukämie und seltene Erkrankungen werden bei Bioscientia analysiert – nicht nur aus Deutschland, sondern etwa auch aus arabischen Staaten. Dafür hatte das Labor auch den Super-Sequenzer angeschafft, der jetzt bei der Suche nach Mutanten hilft.

Vor Corona seien in der Labor-Halle in Ingelheim jeden Tag bis zu 18.000 Blutproben für die Analyse eingetroffen. Höhepunkt der PCR-Corona-Tests, die das Labor jeden Tag entgegennimmt, sei im Oktober und November mit bis zu 14.000 pro Tag gewesen. „Derzeit sind es 5000 bis 6000 und mehr als 15.000 Blutproben“, sagt Borucki. Ohne neue Mitarbeiter ging es trotz Sieben-Tage-Dauerbetrieb von bis zu 20 Stunden täglich nicht mehr: Zu den rund 450 Mitarbeitern allein im Labor kamen 70 weitere Beschäftigte.

In Rheinland-Pfalz sind laut Gesundheitsministerium bislang in rund 20 Fällen Virusvarianten aus Südafrika, Brasilien und vor allem aus Großbritannien gefunden worden.