Mainz (dpa/lrs) - Über die derzeitige Situation der rheinland-pfälzischen Schulen in der Corona-Pandemie informiert Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) heute (10.00 Uhr) in Mainz. Inzwischen gilt nach Angaben des Bildungsministeriums an den weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts. Von kommender Woche an sollen zudem an den Grundschulen feste Lerngruppen eingerichtet werden.

Das Land will die Schulen während des Teil-Lockdowns, der noch bis Ende November andauern soll, geöffnet halten. Zuletzt konnte an sechs Schulen im Land wegen Coronavirus-Infektionen kein Präsenzunterricht mehr erteilt werden. Die betroffenen Schüler lernen nun zu Hause. Mit Stand Ende vergangener Woche waren laut Bildungsministerium 766 der 521 000 Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert, außerdem 116 der rund 41 000 Lehrkräfte.