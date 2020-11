In Kitas, Grundschulen und in der Kindertagespflege soll es künftig mehr Corona-Schnelltests geben. Das kündigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an. Die CDU wirft der Landesregierung vor, die Kitas in der Pandemie zu überfordern.

Einem kostenlosen Schnelltest können sich auf freiwilliger Basis laut Hubig alle unterziehen, die in Kita oder Grundschule mit einer infizierten Person in einem Raum, dabei dieser Person aber nicht oder nur ganz kurz nahe waren.

Die CDU-Abgeordnete Anke Beilstein warf der Landesregierung vor, den Kita-Eltern falsche Tatsachen vorzuspiegeln. Ein uneingeschränktes Betreuungsangebot, wie es das Gesetz vorsieht, sei derzeit nicht möglich. Die Einrichtung streng getrennter Gruppen erfordere viel Zeit für Organisation und viel Personal. Gleichzeitig werde die Personaldecke durch Erkrankungen noch dünner, sagte Beilstein im Landtag. Die Bildungsministerin mache unhaltbare Versprechungen, überfordere damit die Erzieherinnen und treibe so einen Keil zwischen die Kitas und die enttäuschten Eltern. Das sei „unfair und rücksichtslos“, schimpfte die CDU-Bildungspolitikerin.

40 Kinder infiziert

Ministerin Hubig und die Regierungsfraktionen wiesen die Vorwürfe zurück. Alle Maßnahmen in den Kitas seien mit den Trägern und mit den Vertretern der Beschäftigten abgesprochen, sagte Hubig. Die Eltern seien froh, dass die Kitas geöffnet sind und hätten Verständnis für Schwierigkeiten und Einschränkungen.

Die CDU schüre Ängste, kritisierte die FDP-Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer. Von 165.000 Kita-Kindern seien 40 mit dem Coronavirus infiziert. Von den 1200 Kitas seien 53 ganz und 35 zum Teil geschlossen. Unter den 33.000 Erzieherinnen seien 60 Infektionen bekannt, sagte Willius-Senzer. Die CDU trage die Grundsatzentscheidung zur Offenhaltung der Kita mit, hintertreibe im Landtag jedoch den Zusammenhalt, ohne eigene Vorschläge zu machen, kritisierte der Grünen-Abgeordnete Daniel Köbler. Das sei „skandalös“ und trage dazu bei, dass die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen schwinde.

Der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Michael Frisch forderte eine andere Teststrategie, mit der Kita-Schließungen verhindert werden könnten. Alle Kontaktpersonen müssten getestet werden.