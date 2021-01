Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) informiert heute (14.00 Uhr) über das weitere Vorgehen an Kindertagesstätten und Schulen. Besonders im Blick steht der Schutz von Kindern, Jugendlichen und pädagogischem Fachpersonal vor einer Corona-Infektion. An der virtuellen Pressekonferenz nehmen auch Wissenschaftler der Universitätsmedizin Mainz teil - der Virologe Bodo Plachter, der Hygiene-Experte Wolfgang Kohnen und der Kinder- und Jugendmediziner Fred Zepp.

An den Kitas in Rheinland-Pfalz wird zurzeit weiter ein Regelbetrieb für dringenden Bedarf angeboten. Die Träger der Einrichtungen, der Landeselternausschuss und das Bildungsministerium haben die Familien aber dazu aufgerufen, Kinder nach Möglichkeit nicht mehr in die Kita zu schicken und selbst zu betreuen. An den Schulen ist zumindest für die ersten beiden Wochen des Jahres der Fernunterricht als Szenario 3 für die unterschiedlichen Entwicklungen in Zeiten der Corona-Pandemie vorgesehen.