An den rheinland-pfälzischen Schulen sind derzeit mehr als 5400 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine angemeldet. Darüber hinaus sind nach Angaben des Bildungsministeriums seit Mitte Februar 70 Lehrkräfte mit ukrainischer Nationalität und weitere 51 ukrainische Sprachförderlehrkräfte zusätzlich eingestellt worden. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) besucht heute das Staatliche Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss in Mainz sowie die Realschule plus Scharlachberg in Bingen-Büdesheim. Sie wolle sich vor Ort darüber informieren, wie die Integration der Schülerinnen und Schüler laufe, teilte das Ministerium mit.

Mainz (dpa/lrs) - Stichtag für die aktuellen Zahlen war der 27. April, an dem 5461 aus der Ukraine geflüchtete Schülerinnen und Schülerin in Rheinland-Pfalz registriert waren. Die meisten waren an Grundschulen (2246), Realschulen plus (1217) und Gymnasien (935) angemeldet.