Mainz (dpa/lrs) - Vor den mit Spannung erwarteten Beschlüssen von Bund und Ländern zu einer weiteren Öffnung der Schulen kommt der Bildungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags heute zu einer Videokonferenz zusammen. Auf der umfangreichen Tagesordnung der Sitzung stehen auch Fragen zu Hygiene und Infektionsschutz in Schulen und Kindertagesstätten im Land.

Außerdem wollen sich die Abgeordneten mit Folgerungen aus einer Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Berliner Humboldt-Universität beschäftigen, die einen Ländervergleich zu Lernerfolgen von Neuntklässlern in Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern ermöglicht. Demnach erreichten lediglich 40,5 Prozent der Schüler in Rheinland-Pfalz den Regelstandard in Mathematik. Besser schnitten sie in Biologie, Chemie und Physik ab. Bei einer Landtagsdebatte im Oktober vergangenen Jahres sprach die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Anke Beilstein, von einer «Bankrotterklärung für das rheinland-pfälzische Bildungssystem». Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte damals, dass sie mit den Ergebnissen in Mathematik nicht zufrieden sei.