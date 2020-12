Mainz (dpa/lrs) - In den Weihnachtsferien ruht zwar der Schulbetrieb, der Bildungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages in Mainz beschäftigt sich trotzdem mit der Lage in den Schulen. Am heutigen Montag steht auf Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion eine Sondersitzung an. Die CDU wirft der rot-gelb-grünen Landesregierung in einem Antrag vor, dass es mehr als neun Monate nach Beginn der Pandemie weiter keine langfristigen Konzepte zum Umgang mit dem Lockdown und zur Umsetzung von Fern- und Hybridunterricht gebe. Auch bei den Kitas mangele es an klaren Vorgaben.

Rheinland-Pfalz hatte zuletzt angesichts steigender Corona-Infektionszahlen die Präsenzpflicht in den Schulen drei Tage vor dem Start der Ferien aufgehoben. Nach dem Ferienende wird es vom 4. Januar bis 15. Januar in allen Schularten nur Fernunterricht geben. Ob die Lehrer dies von daheim oder in der Schule organisieren, soll die jeweilige Schulleitung regeln. Bis einschließlich der 7. Klasse soll es eine Notbetreuung geben.