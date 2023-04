Wie sehr die Herkunft den Bildungserfolg bestimmt, ist schon lange klar. Es fehlt an Mut, Einsatz und Wille, dies zu ändern.

Schulen haben gegenüber der Schulbehörde oder dem Ministerium in der Vergangenheit sicher keinen Hehl daraus gemacht, wie groß ihre Sorgen und Nöte sind. Dass Schulleitungen darüber nun öffentlich Tacheles reden, zeigt die Dringlichkeit. Das zeugt von viel Mut, denn die Schulen sind zugleich abhängig von der Behörde. Den Mut haben nicht alle. Mut braucht es auch in Mainz und Berlin, die Bildungsprobleme angehen zu wollen. Zunächst einmal fehlt eine Analyse. Bildungsstudien gibt es keine in Rheinland-Pfalz. Und es mangelt der Regierung an einem Bild über das Ausmaß des Bildungsdesasters, das es zumindest an Brennpunktschulen gibt. Wie groß der Eisberg unter der Spitze ist, scheint aktuell niemand beantworten zu können. Den Schwachen fehlt die Unterstützung auf breiter gesellschaftlicher Front sowie ein Miteinander mit besser gebildeten und reicheren jungen Menschen. Denn das vergrößert ihre Chancen auf Erfolg, auf mehr Zufriedenheit sowie Gesundheit.