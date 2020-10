Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzischen Ampel-Fraktionen haben den Haushaltsentwurf für 2021 als ein gelungenes Paket gelobt, um gestärkt aus der Corona-Krise hervorzugehen. Zugleich hoben sie vor der Plenardebatte am Mittwoch und Donnerstag ihre jeweiligen Akzente in dem Haushaltswerk hervor. Bildung, Arbeitsplätze und die höchste Zahl von Polizisten im Land, nannte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer am Montag als Beispiele für sozialdemokratische Schwerpunkte. Seine Fraktion werde noch einige seriös gegenfinanzierte Veränderungen in Details vorschlagen, kündigte er an, ohne Einzelheiten zu nennen.

Die Chefin der FDP-Fraktion, Cornelia Willius-Senzer, sagte: «Der Haushalt trägt eine klare, liberale Handschrift.» Als Beispiele nannte sie Bildung, Tourismus, Straßenbau, Schutz vor Tierseuchen, Klima und Umwelt sowie die Justiz. Diese bekomme 15 neue Richter, 9 Staatsanwälte sowie 34 Justizvollzugsstellen.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Bernhard Braun, forderte einen noch höheren Stellenwert für die Umwelt- und Klimapolitik. «Wenn es einen Ausbau der erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz gibt, dann weil es die Grünen gibt.» Die anderen Fraktionen müssten dieses Thema auch bald an erste Stelle setzen, um eine sozial gerechte Welt erhalten zu können. Für die Corona-Krise habe das Land Schulden in Rekordhöhe von rund 3,5 Milliarden Euro gemacht. «Aber die eigentlich große Krise ist die Klima-Krise. Sie betrifft mehr Menschen und wird teurer, wenn wir nichts tun», mahnte Braun.