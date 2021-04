Wenige Wochen vor Ablauf der Wahlperiode haben SPD, FDP und Grüne eine positive Bilanz ihrer Ampel-Koalition gezogen. Sie loben sich gegenseitig für ihren Umgang miteinander, aber nur Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht sich deutlich für eine Fortsetzung des Bündnisses nach der Landtagswahl aus.

Der im Mai 2016 von den drei Parteien vereinbarte Koalitionsvertrag sei vollständig abgearbeitet, sagte Dreyer am Mittwoch in Mainz. Damit seien wichtige Weichen gestellt worden, um das Land fit zu machen für die Zukunft. Anspruch ihrer Regierung sei von Anfang an gewesen, „Politik für alle zu machen“.

Das Mainzer Ampelbündnis war 2016 das erste seiner Art in einem der bundesdeutschen Flächenländer. In Teilen der FDP und ebenso in Teilen der Grünen-Partei wurde die Koalition mit Skepsis betrachtet. Kritiker schlossen ein vorzeitiges Scheitern der Zusammenarbeit nicht aus.

Wissing: Vertrauen zueinander groß

Aber das Spitzenpersonal lobte von Anfang an das Klima in der Koalition. Das war auch am Mittwoch bei der gemeinsamen Bilanz vor der Presse nicht anders. Die Konflikte, die es naturgemäß gebe, seien so weit entschärft und ausdiskutiert worden, dass nicht mehr viele Reibungspunkte geblieben seien, lobte die Ministerpräsidentin. Stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) nannte die Koalitionsarbeit ein „ehrliches Ringen“. Das Gesprächsklima sei immer gut, das Vertrauen zueinander groß und die Vertragstreue hoch gewesen. Auch nach Beginn der Corona-Pandemie sei die Zusammenarbeit so gut gewesen, dass die Herausforderungen entschlossen und gemeinsam angepackt wurden, lobte Grünen-Ministerin Anne Spiegel.

Im Wahlkampf geht es um ureigene Positionen

Sowohl Dreyer als auch Wissing und Spiegel machten deutlich, dass die drei Partner im Wahlkampf ihre ureigenen Positionen herausstreichen und sich jeweils um das eigene gute Abschneiden bemühen werden. Damit werde den Wählern ein breites Angebot gemacht. Allein Dreyer machte deutlich, dass ihr die Fortsetzung der jetzigen Koalition nach der Wahl die liebste aller möglichen Varianten wäre: „Es wäre schön, wenn man in so einer Atmosphäre weiter regieren könnte.“ Wissing hingegen betonte: Für die Zeit nach der Wahl müsse man Optionen offen halten, um nicht handlungsunfähig zu werden, wenn das Wahlergebnis nicht den eigenen Wünschen entspreche. Ähnlich äußerte sich Spiegel.

Aus der von der Koalition vorgelegten langen Erfolgsliste nimmt die SPD zum Beispiel den Ausbau der kostenfreien Kita-Betreuung ganz besonders für sich in Anspruch. Bei der FDP gilt dies für die gestiegenen Investitionen in Landesstraßen, bei den Grünen zum Beispiel die Einrichtung des Nationalparks Hunsrück.