Ein stark betrunkener Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis ist samt Beifahrerin in einem Kreisverkehr in Bretzenheim (Landkreis Bad Kreuznach) verunglückt: Weil er zu schnell fuhr, habe er nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei geradeaus über den Kreisverkehr gefahren, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Der Mann und seine Sozia stürzten demnach zu Boden und wurden beide «nicht unerheblich verletzt», wie es hieß. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Bretzenheim (dpa/lrs) - Ein Atemalkoholtest bei dem Biker habe mehr als drei Promille ergeben, teilte die Polizei weiter mit. Es habe sich zudem herausgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarte nun ein größeres Strafverfahren. Der Unfall passierte auf der Bundesstraße 48 am Kreisverkehr zur Auffahrt zur B41.

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkohol-Wert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.

