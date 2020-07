Eppelborn (dpa/lrs) - Drei Jugendliche sollen in Eppelborn (Landkreis Neunkirchen) einen Mann angegriffen und verletzt haben. Einer der Angreifer habe nach ersten Zeugenaussagen dem 31-Jährigen eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann erlitt bei dem Vorfall vor einer Gaststätte am frühen Samstagmorgen mehrere Hämatome am Kopf. Die Hintergründe der Tat waren am Sonntag noch unklar. Die Jugendlichen sollen zwischen 16 und 19 Jahre alt sein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.