Der frühere Handball-Nationaltrainer der Frauen, Michael Biegler, übernimmt den Männer-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen. Dies teilte der Club am Ostermontag mit. Der 61 Jahre alte Biegler, der zuletzt bis Januar das Nationalteam der Ukraine betreute, folgt auf Ceven Klett, der von den Eulen freigestellt wurde. «Michael Biegler bringt extrem viel Erfahrung mit, von der wir sicher profitieren werden, und hat gleichzeitig eine hohe Verbundenheit zu den Eulen», sagte Geschäftsführerin Lisa Heßler. Biegler soll bis zum Saisonende am 11. Juni übernehmen. Am Montagvormittag leitete er direkt seine erste Einheit.

