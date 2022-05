Gut 240 Jahre nach ihrer Auflösung wird die Bibliothek des Mainzer Kartäuserklosters im Internet neu zugänglich gemacht. «Die Kartausebibliothek wird als virtueller Raum wieder vollständig sein, wir werden sie wieder zum Leben erwecken», sagte am Montag der Direktor der Bibliotheken der Stadt Mainz, Stephan Fliedner. Bereits online sind 209 der insgesamt 850 Handschriften. Bis Ende 2023 sollen in der ersten Projektphase 310 Handschriften zugänglich gemacht werden. Für die weitere Digitalisierung durch die Universitätsbibliothek Heidelberg ist jetzt der Förderantrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gestellt worden.

Mainz (dpa/lrs) - Die Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grosse zeigte sich zuversichtlich, dass nach der bisherigen Förderung mit 200 000 Euro auch die weitere Unterstützung bewilligt wird. „Die Handschriften sollen nicht nur im Verborgenen zu sehen sein.“ Unter ihnen sei auch ein Sensationsfund von 1990 mit Predigten des Kirchenlehrers Augustinus (354-430), die zuvor als verloren galten oder nur fragmentarisch bekannt waren.

Die Besonderheit der Mainzer Bibliothek sei, dass hier ein großer Bestand vor Ort geblieben sei, sagte der Direktor der Universitätsbibliothek Heidelberg, Veit Probst. Etwa 200 Bände gerieten vor allem im Dreißigjährigen Krieg in andere Hände und verteilen sich nun auf 40 Bibliotheken, die meisten in England. Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Werke sind meist auf Latein geschrieben, stellen also besondere Voraussetzungen an die Nutzung, wie Probst betonte: „Bei aller Technik und digitalen Präsentation gibt es noch etwas, was Bildung heißt.“

