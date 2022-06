Bei einem eskalierten Beziehungsstreit im pfälzischen Grünstadt haben Polizisten ein Elektroimpulsgerät eingesetzt, um eine 33-Jährige in Gewahrsam nehmen zu können. Die Beamten seien am Freitag von Anwohnern wegen der lautstarken Auseinandersetzung zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau und ihr 38 Jahre alter Freund seien mutmaßlich betrunken gewesen und hätten unter Drogeneinfluss gestanden.

Grünstadt (dpa/lrs) - Die Wohnungseinrichtung sei demoliert und die 33-Jährige verletzt gewesen. Als das Paar verhindern wollte, dass Beamte die Wohnung betreten, hätten die beiden gefesselt werden sollen, teilte die Polizei weiter mit. Dagegen habe sich das Pärchen heftig gewehrt, die Frau habe einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Daraufhin setzten die Beamten das Elektroimpulsgerät ein. Wegen seines psychischen Zustandes wurde das Paar in eine Klinik gefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den Faustschlag sei ein Polizist leicht verletzt worden.

Mitteilung der Polizei