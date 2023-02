Sulzbach (dpa/lrs) - Bei einem Wohnungsbrand im saarländischen Sulzbach sind fünf Menschen verletzt worden. Das teilte der örtliche Wehrführer am Sonntag mit. Demnach atmeten vier Menschen Rauch ein, und ein Feuerwehrmann klagte über Kreislaufbeschwerden, hieß es. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses brachten sich über den Treppenflur in Sicherheit. Eine Wohnung im Erdgeschoss brannte dem Wehrführer zufolge völlig aus. «Als das erste Fahrzeug eintraf, stand ein Zimmer schon in Vollbrand.» Die Ursache war zunächst unklar.