Einbrecher sind während einer Party in ein Einfamilienhaus in Saarlouis eingestiegen und haben Schmuck sowie einen SUV gestohlen. Die Täter hebelten in der Nacht zum Sonntag ein Zimmerfenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Wohnung, während die Bewohner im schallgedämmten Partykeller feierten, wie die Polizei in Saarlouis berichtete. Die Einbrecher durchwühlten die Räume, entwendeten den Schmuck, nahmen den Autoschlüssel mit und fuhren mit dem SUV davon. Die Höhe der Beute war zunächst unklar. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Saarlouis (dpa/lrs) - Pressemitteilung