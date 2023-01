Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet zum Wochenbeginn wechselhaftes Wetter. Der Montag startet bewölkt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Bis in tiefe Lagen kann es örtlich gefrierenden Regen geben. Im Bergland fällt Schnee oder Schneeregen bei starken bis stürmischen Böen. Die Höchsttemperaturen betragen fünf bis sieben Grad, im Bergland null bis vier Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Die Nacht zum Dienstag bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Die Meteorologen erwarten Tiefstwerte von drei bis ein Grad, in höheren Lagen kann es bis auf minus ein Grad abkühlen. Es besteht Glättegefahr. Der Dienstag bleibt weiterhin stark bewölkt, zeitweise ist mit Regen zu rechnen. In höheren Lagen kann Schnee fallen. Die Glättegefahr dauert an. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sieben Grad. In Hochlagen ist mit Maximalwerten von null bis vier Grad zu rechnen.

Das ungemütliche Wetter setzt sich auch am Mittwoch fort. Bei wiederholten Schauern und teils stürmischen Böen sind auch kurze Gewitter möglich. Der DWD erwartet Höchstwerte zwischen fünf und neun Grad und im Bergland zwischen ein und vier Grad.

DWD-Vorhersage