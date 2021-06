Offenbach (dpa/lrs) - Am Sonntag wird der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland meist bewölkt sein - es bleibt aber überwiegend trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mitteilte, wird es nur etwas Sonnenschein geben, die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad. Auch in der Nacht zum Montag bleibe es meist stark bewölkt aber niederschlagsfrei. Nur rund um den Pfälzerwald und an der Grenze zu Hessen erwarten die Meteorologen örtliche Schauer.

Zum Start in die Woche ist der Himmel weiter wechselnd bewölkt, insbesondere am Nachmittag kann es dann den Voraussagen zufolge einzelne Schauer oder Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 21 und 25 Grad, in der Hocheifel bei 19 Grad.

