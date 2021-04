Kaiserslautern (dpa/lrs) - In Kaiserslautern hat ein Betrunkener einer Verkäuferin mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Zuvor habe der 45 Jahre alte Mann in einem Supermarkt randaliert, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Situation sei eskaliert, unter anderem weil der Mann keinen Mund-Nasen-Schutz trug und entsprechenden Aufforderungen nicht nachkam. So sei es schließlich zu einer Rangelei mit Angestellten des Marktes und hinzueilenden Kunden gekommen. Dabei habe der Mann der Verkäuferin ins Gesicht geschlagen.

Die Frau habe am Donnerstagabend vom Rettungsdienst versorgt werden müssen. Der mutmaßliche Angreifer wurde vorübergehend festgenommen, heißt es weiterhin. Bei ihm sei ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille gemessen worden. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-325101/2