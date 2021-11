Völklingen (dpa/lrs) - Ein betrunkener Autofahrer hat die Kontrolle über sein Auto verloren und mehrere Fahrzeuge gerammt. Dabei wurden der 25-Jährige und sein 16 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt. Der Mann war in der Nacht zu Samstag in Völklingen (Regionalverband Saarbrücken) unterwegs, als er zunächst nach links von der Straße abkam und ein dort parkendes Auto streifte. Dann rammte er zwei weitere Autos am rechten Straßenrand, eines dieser Autos wurde zudem durch den Aufprall auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Die beiden Männer aus dem Unfallauto wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.