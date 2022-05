Ein alkoholisierter 68-Jähriger hat einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen und versucht, ihn zu schlagen. Nachdem beide Männer am Freitag an einer Kreuzung in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) abbremsten, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam es zum Streit zwischen dem 68- und dem 30-Jährigen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei beleidigte der Ältere den anderen und wurde gewalttätig. Anschließend sei er weggefahren. Die Polizei suchte den Mann kurz danach in seiner Wohnung auf. Da er nach Alkohol gerochen habe, sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Gegen den 68-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, versuchter Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Außerdem musste er den Führerschein abgeben.

Bobenheim-Roxheim (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei