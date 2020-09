Oberwambach (dpa/lrs) - Mit Alkohol im Blut und ohne Führerschein hat ein Motorradfahrer im Landkreis Altenkirchen einen Unfall verursacht und ist dabei schwer verletzt worden. Der 42-Jährige war am späten Freitagnachmittag zwischen Almersbach und Oberwambach unterwegs, als er in einer Linkskurve wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei mitteilte. Er rutschte über die Gegenfahrbahn gegen die Leitplanke. Das Motorrad sei abgeprallt und sein Fahrer über die Leitplanke in ein angrenzendes Waldstück geschleudert worden, hieß es. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Aufnahme des Unfalls wurde die K32 laut Polizei vorübergehend komplett gesperrt.