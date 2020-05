Haßloch(dpa/lrs) - Ein betrunkener 28-Jähriger ist spätabends auf dem Standstreifen der Autobahn 65 in Richtung Ludwigshafen geradelt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten mehrere Autofahrer den Fahrradfahrer gemeldet, der am Samstagabend gegen 21.45 Uhr bei Haßloch unterwegs war; entgegen der Fahrtrichtung. Eine Streife traf ihn noch an. Inzwischen war er aber auf einen neben der Autobahn verlaufenden Feldweg gewechselt - und schob sein Rad.

«Da auch auf dem Fahrrad ab einem Wert von 1,6 Promille von einer absoluten Fahruntüchtigkeit ausgegangen wird, musste der Drahteselnutzer mit den Beamten zur Dienststelle», hieß es weiter. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Ob die Fahrt auf der Autobahn nun auch strafrechtliche Konsequenzen habe, müsse noch geklärt werden, teilte die Polizei mit.