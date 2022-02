Bad Hönningen (dpa/lrs) - In den Rheinanlagen von Bad Hönningen im Landkreis Neuwied soll ein 37-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit einem Knüppel auf Passanten losgegangen sein. Dabei verletzte er zwei Männer sowie bei der anschließenden Festnahme einen Polizisten, wie die Beamten am Freitag mitteilten.

Demnach sei ein Ehepaar mit ihrem Hund spazieren gewesen, als der aggressive Mann zunächst auf sie zukam, die Frau beleidigte und nach dem Hund trat. Der Ehemann habe sich schützend vor seine Frau gestellt und sei dann von dem 37-Jährigen mit einem Knüppel am Körper und Kopf attackiert worden. Der Betrunkene soll am Donnerstagnachmittag auch weiter nach dem Hund getreten haben. Als ein zufällig vorbeifahrender Passant zur Hilfe eilen wollte, sei er ebenfalls mit dem Knüppel attackiert worden und erlitt Verletzungen an der Nase. Die beiden Männer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei, die durch eine Zeugin alarmiert wurde, habe den „äußerst aggressiven Mann“ überwältigt und mit zur Dienststelle genommen. Ein Polizeibeamter erlitt dabei den Angaben nach Schürfwunden an den Knien. Auf der Wache bedrohte und beleidigte der Mann die Polizisten den Angaben nach weiter. Einem Beamten soll er auf diese Hose gespuckt haben, sodass ihm eine Spuckschutzhaube übergezogen werden musste. Der 37-Jährige wurde festgenommen und wird am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Nach Angaben der Polizei hat er bereits eine Bewährungsstrafe.