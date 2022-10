Ein betrunkener Mann hat einem 80-Jährigen in Pirmasens ein Auto mitsamt dem Hund an Bord gestohlen. Das Tier wurde später von einem anderen Auto tödlich erfasst, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Pirmasens (dpa/lrs) - Als der 80-jährige Mann am Samstag in sein Auto steigen wollte, habe der 30-Jährige ihn zur Seite geschubst und das Fahrzeug entwendet. Der Hund des Mannes saß noch in dem Auto, hieß es. Wenige Minuten später sei der Polizei ein Unfall mit genau diesem Auto gemeldet worden. Der Mann habe den Hund anschließend aus dem Fahrzeug gelassen und sei zu Fuß weitergegangen. Das Tier ist daraufhin laut den Ermittlern auf die Fahrbahn gelaufen und wurde von einem passierenden Auto tödlich erfasst.

Das gestohlene Auto sei ohne Insassen eine abschüssige Straße bergab gerollt und mit zwei geparkten Fahrzeugen kollidiert. Später sei der Mann von der Polizei gestellt worden. Ein Alkoholtest habe ergeben, dass der Mann 1,5 Promille im Blut hatte.

