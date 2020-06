Bingen (dpa/lrs) - Nachdem ein betrunkener 48-Jähriger in Bingen einer 41 Jahre alten Frau ins Gesicht geschlagen haben soll, hat er sich der Festnahme widersetzt und Polizisten bedroht. Als die Beamten eintrafen, verhielt er sich aggressiv und ging sie mit einem Besenstiel an, wie ein Sprecher der Polizei Bingen am Samstag sagte. Außerdem sei der Mann mit Messern im Hosenbund bewaffnet gewesen. Eine Bekannte der Frau habe in der Nacht von Freitag auf Samstag die Polizei gerufen. Die verletzte Frau erlitt laut Polizei eine leichte Prellung am linken Auge. Warum der Mann die Frau geschlagen hatte, war zunächst unklar.

Nach Androhung eines Taser-Einsatzes ließ sich der 48-Jährige nach Polizeiangaben schließlich festnehmen. Das wollte jedoch seine 73-jährige Mutter demnach zunächst zu verhindern, indem sie versuchte die Beamten mit einem Gehstock zu schlagen. Verletzt wurden diese dabei nicht. Gegen den Mann und seine Mutter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.